PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft de ambitie uitgesproken dat Europa binnen een decennium in staat is bemande ruimtereizen uit te voeren. Dat deed hij tijdens een internationale ruimteconferentie in Parijs, waar hij Europa opriep die droom te helpen verwezenlijken. "Ons Europese ruimteprogramma blijft fragiel, we moeten ons daarom meer inspannen", aldus Macron in Parijs.

Macron kwam met een specifiek tijdpad voor de Europese ruimtemissies: in twee jaar tijd moet een Europese ruimtecapsule, Nyx, aanmeren op het ISS-ruimtestation. In een tijdspanne van vijf jaar moet volgens de Franse leider de eerste Europese maanlander, de Argonaut, landen op het maanoppervlak. In tien jaar moet vervolgens de eerste bemande Europese capsule vertrekken.

De Europese ruimtevaart staat in de beginfase vergeleken met de Amerikaanse, Russische en Chinese prestaties in het buitenaardse. Voor bemande missies naar het ISS is Europa vooralsnog afhankelijk van Russische en Amerikaanse raketten.