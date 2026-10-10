ERIE (ANP/RTR) - Een 45-jarige man heeft vrijdag in een woning in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, zeven familieleden en een vriend van de familie doodgeschoten en daarna een einde aan zijn eigen leven gemaakt. Dat meldden de autoriteiten zaterdag. Onder de slachtoffers waren twee kinderen en een zwangere vrouw.

De politie rukte vrijdagavond uit na meldingen van schoten en trof twee dode vrouwen aan op straat, vertelde de politiechef van Erie aan verslaggevers.

Op videobeelden is te zien dat de twee vrouwen overstuur bij de woning aankwamen en probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop het huis uit, schoot de twee vrouwen neer en ging vervolgens weer naar binnen, aldus de politiechef.

De man verschanste zich daarna in de woning, terwijl de politie het huis omsingelde en hem beval naar buiten te komen. Later werd hij dood in de woning aangetroffen.

In de woning werden ook een jongen van vijf jaar en een meisje van één jaar oud dood aangetroffen. De overige slachtoffers waren mannen en vrouwen van 19 tot 51 jaar. Een van de vrouwen was acht maanden zwanger.