GAZA-STAD (ANP) - In de Gazastrook is de massabegrafenis begonnen van mensen die omkwamen bij een bombardement op het Al-Taj-complex, een woonblok in Gaza-Stad, in 2023. Van onder het puin zijn 105 lichamen en stoffelijke resten gehaald die donderdag worden begraven, meldt Al Jazeera.

In de weken na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 zou het Taj-complex meerdere keren zijn gebombardeerd. Volgens Al Jazeera zaten tijdens de bombardementen veel Palestijnen in het complex die uit het noorden van de Gazastrook waren gevlucht voor Israëlische aanvallen.

Massabegrafenissen vinden vaker plaats in Gaza nadat lichamen onder puin vandaan zijn gehaald. De Palestijnse burgerbescherming schat het aantal mensen dat nog onder het puin ligt op meer dan 8000. Volgens Al Jazeera is 90 procent van de infrastructuur in Gaza beschadigd. Door Israëlische beperkingen beschikken reddings- en bergingsploegen over een tot enkele graafmachines, melden verschillende media.