Media: Netanyahu komend weekend naar VS

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vliegt komend weekend naar de Verenigde Staten. Dat zeggen bronnen tegen Israëlische media als The Jerusalem Post. Netanyahu zou de Amerikaanse president Donald Trump willen ontmoeten, al staat zo'n verzoek officieel nog niet ingepland.

De krant schrijft dat Netanyahu naar verwachting enkele dagen in de VS blijft. Hij zou daar ook een rouwdienst willen bijwonen voor senator Lindsey Graham. Die invloedrijke partijgenoot van Trump kwam deze maand plots te overlijden. Netanyahu en zijn vrouw reageerden daar bedroefd op en noemden Graham een goede vriend van Israël.

Wanneer een ontmoeting tussen Netanyahu en Trump zou kunnen plaatsvinden, is nog onduidelijk. Israël en de VS vochten dit jaar samen tegen Iran, maar leiders van de landen zitten niet altijd op dezelfde lijn. Nieuwssite Axios schreef deze week dat Trump de Israëlische premier in een telefoongesprek zou hebben aangespoord om troepen terug te trekken uit Libanon en Syrië.