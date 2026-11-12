NEW YORK (ANP) - Het dodental na de instorting van een gebouw in de Amerikaanse stad New York is opgelopen tot vijf, meldt nieuwssite CNN. In de wijk Brooklyn stortte woensdagmiddag een gebouw van drie verdiepingen in. Zeker zeventien mensen raakten gewond, vier van hen verkeren in kritieke toestand.

Hulpverleners blijven zoeken in het puin, in de hoop nog meer mensen te vinden die mogelijk onder de brokstukken vastzitten. De reddingsoperatie is volgens CNN een race tegen de klok, ook omdat er slecht weer voorspeld is. Dit kan de reddingsoperatie bemoeilijken. Meerdere mensen zijn uit het puin gered, onder meer een zwangere vrouw.

Het is nog niet duidelijk hoe het gebouw kon instorten. Er zouden graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op het bouwterrein ernaast.