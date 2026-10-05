ROME (ANP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen AI-gegenereerde deepfake-video's. Volgens de krant La Repubblica heeft ze daarvoor een aanvraag ingediend bij de EU-dienst voor intellectueel eigendom (EUIPO).

"Ik ben Giorgia Meloni", zegt de premier in een audiofragment dat bij de aanvraag is gevoegd.

Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste al eens een schadevergoeding van iemand die deepfake-pornovideo's had gemaakt met de beeltenis van Meloni. Eerder dit jaar verschenen gemanipuleerde foto's van haar in lingerie.

Meloni spreekt zich steevast uit tegen dit soort praktijken. Ze stelt dat niet alleen te doen om zichzelf te beschermen, maar ook voor alle andere (voornamelijk) vrouwelijke slachtoffers van dit soort neppe beelden. Zij heeft als premier de macht om dit soort problemen aan te kaarten, waar anderen dat misschien niet kunnen.