Mensenrechtenchef VN bezorgd over escalatie Oekraïneoorlog

GENÈVE (ANP) - Mensenrechtenchef Volker Türk van de Verenigde Naties ziet het aantal burgerslachtoffers door de oorlog in Oekraïne stijgen. Zijn kantoor spreekt over een gevaarlijke escalatie van de oorlog. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten maakt zich zorgen over Russische dreigementen om aanvallen op Kyiv nog verder op te voeren en wil nieuwe vredesonderhandelingen.

Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne lag in de eerste vier maanden van dit jaar 21 procent hoger dan in dezelfde periode in 2025, stelt Türk. Het ging dit jaar om 815 doden en 4174 gewonden, vooral in gebieden die in Oekraïense handen zijn. Ook de afgelopen weken waren er veel burgerslachtoffers. Türk noemt als voorbeeld een bloedige Russische aanval van eerder deze maand op Kyiv, waar 24 doden vielen.

Ook bij Oekraïense aanvallen kwamen volgens Türk burgers om het leven, zoals in Starobilsk deze maand. Daar was een onderwijsinstelling geraakt die volgens de VN in gebruik was. Daar zouden 21 doden zijn gevallen.