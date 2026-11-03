MADRID (ANP/RTR) - Op het spoor tussen Madrid en Sevilla rijden minder treinen na de dodelijke treinramp op het traject. Dat blijft zo totdat het veiligheidssysteem op de spoorlijn is doorgelicht en de regering de vertraagde uitrol van het Europese treinbeveiligingssysteem heeft afgerond, aldus transportminister Óscar Puente.

Puente, die ontslag uitsluit, heeft vanwege het ongeluk nieuwe veiligheidsmaatregelen gepresenteerd, waaronder een snelheidslimiet van 40 kilometer per uur wanneer de machinist bij een storing zelf moet letten op eventuele obstakels op het spoor. Ook wil hij meer personeel aannemen en de omstandigheden in de verkeersleidingscentra verbeteren.

Bij de treinbotsing van woensdag stierven 69 mensen. Vlak voor het ongeluk stonden treinen stil vanwege een probleem met het seinsysteem. Eén trein kreeg toestemming om verder te rijden, terwijl verderop een trein stilstond. Die botsten op elkaar. Spanje werd in januari ook al opgeschrikt door een ongeval op hetzelfde traject. Toen vielen er 46 doden.