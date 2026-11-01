Minderjarige opgepakt voor terreurdreiging Moskou

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een minderjarige opgepakt voor het dreigen met een grote terreuraanslag in Moskou. Rusland greep in nadat het informatie had ontvangen van de Verenigde Staten, melden Russische persbureaus.

De FSB zegt dat het een minderjarige Rus heeft opgepakt die foto's van zichzelf plaatste op TikTok waarop hij een bivakmuts, pet en beschermbril draagt en iets vasthoudt dat lijkt op een automatisch wapen. De foto's waren genomen in het museumkwartier Tsaritsyno en hadden als bijschrift: "Ik heb een plek gevonden." Hij zou geabonneerd zijn op een "neonazikanaal" op Telegram.

Zaterdag zei de FSB dat de VS inlichtingen hadden gedeeld over een op handen zijnde aanslag op Tsaritsyno, een paleis en een park met een architectuur- en geschiedenismuseum. "We zijn dankbaar dat de Amerikanen ons van inlichtingen hebben voorzien", aldus de FSB.