AUBAGNE (ANP) - Een rector en een docent van een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn neergeschoten door een minderjarige. De 14-jarige leerling van de school in Aubagne zou volgens Franse media met een wapen met een groot kaliber op hen hebben geschoten, mogelijk een jachtgeweer of shotgun. De schutter is opgepakt. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar.

De rector werd in het onderlichaam geraakt, de getroffen docent in het dijbeen. Over een motief is vooralsnog niets duidelijk.

De schietpartij houdt volgens BFMTV geen verband met de aanhoudende onderwijsdemonstraties in het land. De middelbare school is dan ook niet een van de scholen waarvan de toegang maandag wordt geblokkeerd door boze leerlingen.

Een delegatie met onder anderen minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez en Onderwijs Édouard Geffray, reist maandag nog af naar de school.