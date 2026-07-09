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Minstens 28 doden bij brand in Chinese schoenenfabriek

09 jul , 16:20Buitenland
anp090726135 1
ANP
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JINJIANG (ANP/AFP) - Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinjiang zijn zeker 28 doden gevallen, melden staatsmedia. De brand is uitgebroken in een vestiging van de Huiteng Shoes Company in het district Chendai.
De Chinese president Xi Jinping zei donderdag "een zwaar verlies aan mensenlevens" te vrezen. Hij gelastte de slachtoffers te vinden en een grondig onderzoek naar de oorzaak in te stellen.
Volgens Chinese media is de industrie in het voormalige vissersdorp Chendai enorm groot. In de plaats worden volgens de People's Daily Online jaarlijks een miljard paar sneakers gefabriceerd. De schoenenindustrie zou er goed zijn voor meer dan 6 miljard euro aan inkomsten.
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