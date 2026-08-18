Moordzaak tegen Mangione uitgesteld na bekentenis

NEW YORK (ANP) - Het proces tegen Luigi Mangione is op staatsniveau uitgesteld nadat hij vrijdag toegaf de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson te hebben doodgeschoten in Manhattan. Dat blijkt uit een rechterlijk bevel dat maandag werd ingediend.

Op federaal niveau werd Mangione vervolgd voor het stalken van Thompson. In die zaak gaf hij een bekentenis af, waarin hij ook toegaf aan het doodschieten van Thompson. Dat had effect op de zaak die in de staat New York tegen hem loopt, waarin hij wordt beschuldigd van moord. Zijn advocaten verzochten vervolgens die zaak te seponeren.

De moordzaak tegen Mangione in New York zou volgende maand van start gaan. Begin december vindt er een zitting plaats.

In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen.