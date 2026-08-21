Na lange droogte veel onweer en regen in zuidoosten Frankrijk

DRAGUIGNAN (ANP/AFP) - Na een lange periode van droogte zijn in het zuidoosten van Frankrijk hevige onweers- en regenbuien losgebarsten in met name in het departement Var, waar Saint-Tropez en Toulon liggen. Het vooral nachtelijke onweer ging gepaard met bijna 1380 blikseminslagen die plaatselijk tot brandjes leidden.

In het bergachtige oosten van het departement rond Draguignan en Seillans is volgens plaatselijke media plaatselijk tot 80 millimeter regen gevallen. Hoger in de bergen viel in de Franse Alpen plaatselijk zelfs 123 millimeter regen. Ten noordwesten van Cannes werd tijdelijk een camping met tweehonderd kampeerders ontruimd uit vrees voor overstromingen.

Het onweeralarm is weer ingetrokken maar de autoriteiten waarschuwen voorzichtig te zijn, vooral in de buurt van rivieren en beken.

Oostelijker zijn delen van het noorden van Italië ook getroffen door regen, bliksem en hevige windstoten. Dit heeft tot veel schade en verkeershinder geleid, onder meer in een vallei ten noordoosten van Milaan.