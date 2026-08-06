NEW YORK (ANP) - Een nieuwe klasse oorlogsschepen die volgens president Donald Trump de ruggengraat moet vormen voor de marine, gaat naar verwachting minstens 50 procent meer kosten dan eerdere schattingen, zo staat in een woensdag gepubliceerd overheidsrapport.

De nieuwe oorlogsvloot van het Amerikaanse leger, die de naam zal dragen van president Donald Trump, zal naar schatting 275 miljard dollar gaan kosten.

Het eerste geplande slagschip, de U.S.S. Defiant, gaat naar schatting 23,4 miljard dollar kosten: 8 miljard dollar meer dan de marine aanvankelijk liet weten, meldt The New York Times. De kosten van elk van de veertien andere schepen zullen naar verwachting stijgen van 10,2 miljard naar iets meer dan 18 miljard dollar.

Volgens The New York Times heeft vooral Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven, meegespeeld bij het verhogen van de bouwprijs.