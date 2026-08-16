Nachtelijke aanval op Kyiv, meerdere explosies gehoord

KYIV (ANP) - De Oekraïense hoofdstad Kyiv is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Eerder op zaterdag hadden de autoriteiten van de hoofdstad al gewaarschuwd voor een naderende Russische aanval met ballistische raketten.

"Luchtalarm in Kyiv vanwege de dreiging van ballistische raketten", meldde het militaire bestuur van de hoofdstad rond 02:00 uur op Telegram, waarbij mensen dringend werd verzocht om dekking te zoeken.

Burgemeester van de stad Vitali Klitsjko liet op Telegram weten dat er "meerdere explosies in de hoofdstad" te horen waren. Kort daarop brak brand uit in een niet-residentieel gebouw in het district Obolonsky. Voor zover bekend is er één gewonde gevallen bij de aanval.

Ondertussen sloeg Rusland opnieuw een zwerm drones af die op weg was naar de eigen hoofdstad. Volgens de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, werden er bijna negentig drones onderschept.