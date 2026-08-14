Natuurbrand Duitse Hürtgenwald is grootste in Noordrijn-Westfalen

DÜREN (ANP) - De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat schrijft het Duitse Tagesschau. Volgens lokale bestuurder Ralf Nolten staat er 300 hectare bos in brand. Dat zijn ongeveer 420 voetbalvelden.

"Wij kennen geen bosbrand die ook maar in de buurt komt van deze omvang", zei de landbouwminister van Noordrijn-Westfalen Silke Gorißen tegen journalisten. Eerder op vrijdag werden rond de 2000 inwoners van het dorp Gey geëvacueerd. Dat ligt ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan en de politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen.