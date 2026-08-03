SPOKANE (ANP/BLOOMBERG) - Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door verwoestende natuurbranden die de staat Washington, in het noordwesten van de VS, hebben getroffen.

De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat. Ongeveer 60.000 mensen die in de omgeving wonen, zijn geëvacueerd en volgens Amerikaanse media zijn al zeker 600 gebouwen verwoest.

Waarnemend gouverneur van de staat Rob Ferguson had eerder tijdens het weekend al de noodtoestand uitgeroepen. Op dit moment zijn er nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog steeds niet onder controle. De autoriteiten hebben intussen het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een "onmiddellijke en imminente" dreiging.