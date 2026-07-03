NAVO-landen eens over 140 miljard euro voor Oekraïne in twee jaar

BRUSSEL (ANP) - De NAVO gaat Oekraïne toezeggen dit jaar en volgend jaar 70 miljard euro vrij te maken voor hulp aan dat land. De leiders van de 32 NAVO-landen zullen dat uitspreken op hun top in Ankara, zijn de lidstaten volgens ingewijden overeengekomen.

Veel van het geld is al door de Europese Unie of door landen afzonderlijk beloofd. Maar Oekraïnes bondgenoten wilden Oekraïne verzekeren van een gestage stroom steun en het bedrag daarom vastleggen in de slotverklaring van de komende NAVO-top. Dat zou bovendien moeten helpen de lasten beter te verdelen. Nu komt het leeuwendeel daarvan neer op Noordwest-Europese landen als Nederland.