DEN HAAG (ANP) - Nederland en zeven andere landen hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor het Internationaal Strafhof (ICC). De ministers van Buitenlandse Zaken van de acht landen "betreuren en zijn het zeer oneens" met de Amerikaanse aankondiging nieuwe sancties op te leggen aan het in Den Haag gevestigde hof.

De verklaring is ondertekend door Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken. Ze prijzen het ICC om zijn "onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit". De ministers noemen zichzelf "toegewijde aanhangers van het hof".

"Als deze sancties worden ingevoerd, zullen ze ‌aanzienlijke gevolgen hebben ​voor het werk van het Hof, zijn toegewijde medewerkers en ​hun gezinnen", aldus ⁠de ‌ministers. "Zij zetten zich dagelijks in om degenen die worden beschuldigd van de ernstigste internationale misdrijven voor het gerecht te brengen en de slachtoffers te ondersteunen."