LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Net afgezette president van Paraguay onder huisarrest geplaatst

07 nov , 1:55Buitenland
anp071126002 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
ASUNCIÓN (ANP/RTR) - De autoriteiten in Paraguay hebben voormalig president Santiago Peña onder huisarrest geplaatst. Kort daarvoor had het parlement hem afgezet te midden van een politieke en financiële crisis die was ontstaan door het faillissement van de digitale bank ueno.
Volgens de autoriteiten blijft Peña onder huisarrest staan totdat het openbaar ministerie de definitieve aanklachten tegen hem heeft vastgesteld. De Senaat heeft hem unaniem schuldig bevonden aan "wangedrag bij de uitoefening van zijn ambt" in verband met het faillissement van de bank, die onder meer overheidsgelden beheerde en waarmee Peña banden onderhield.
loading

Loading