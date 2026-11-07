ASUNCIÓN (ANP/RTR) - De autoriteiten in Paraguay hebben voormalig president Santiago Peña onder huisarrest geplaatst. Kort daarvoor had het parlement hem afgezet te midden van een politieke en financiële crisis die was ontstaan door het faillissement van de digitale bank ueno.

Volgens de autoriteiten blijft Peña onder huisarrest staan totdat het openbaar ministerie de definitieve aanklachten tegen hem heeft vastgesteld. De Senaat heeft hem unaniem schuldig bevonden aan "wangedrag bij de uitoefening van zijn ambt" in verband met het faillissement van de bank, die onder meer overheidsgelden beheerde en waarmee Peña banden onderhield.