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Netanyahu in Washington geland, spreekt Trump dinsdag

28 jul , 2:25Buitenland
anp280726003 1
ANP
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WASHINGTON (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is maandagavond plaatselijke tijd in Washington geland. Dat melden diverse Israëlische media, waaronder The Times of Israel. Dinsdag heeft hij in het Witte Huis een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump.
Naar verwachting zal Netanyahu ook de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham bijwonen.
Volgens Israëlische media is het de eerste keer dat de leiders elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iranoorlog.
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