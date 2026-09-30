Netanyahu klaagt media aan om bericht over waarschuwing 7 oktober

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dinsdag een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen diverse grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. Dat melden Israëlische media waaronder Haaretz, de krant die het voornaamste doelwit is van de aanklacht.

De zaak draait om berichten dat Netanyahu voorafgaand aan 7 oktober 2023 waarschuwingen had ontvangen van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Haaretz bracht dat nieuws als eerste en blijft achter zijn berichtgeving staan.

Volgens de berichten waarschuwde de president van de VAE, Mohammed bin Zayed, Netanyahu persoonlijk dat Hamas een grote aanval beraamde. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Abbas Kamel Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd dat in Gaza in de dagen voor 7 oktober een grote escalatie dreigde.

De aanklacht is gericht tegen Haaretz en media en journalisten die het nieuws verspreid hebben: de media Yedioth Ahronoth, Channel 12 News en Ynet, en de journalisten Shlomi Eldar, Ruti Yuval, Uri Misgav, Nadav Eyal, Barak Ravid en Attila Somfalvi.

Netanyahu ontkent categorisch dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen.