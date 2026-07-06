JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu roept de VS op om geen F-35-gevechtsvliegtuigen of onderdelen te verkopen aan Turkije. Volgens Netanyahu zou dat de machtsverhoudingen verstoren.

Donald Trump reist maandag naar Ankara voor de NAVO-top. Zijn bezoek wordt ook wel als een kans gezien voor Turkije om terug te keren in het F-35-programma en straalmotoren aan te kopen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een eigen gevechtsvliegtuig.

"Ik vind niet dat ze F-35's of de motoren voor hun gevechtsvliegtuigen zouden moeten krijgen, want dat zou de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren, die uiteindelijk wordt gewaarborgd door de Israëlische luchtmacht en, naar mijn mening, ook door de houding van Amerika tegenover het Midden-Oosten", zei Netanyahu tegen de Amerikaanse nieuwszender Fox. De Turkse president Erdogan is zeer kritisch over Israël.

Turkije werd in 2019 door de VS uit het F-35-programma gezet, omdat Ankara een Russisch raketafweersysteem had gekocht.