Nieuwssite: brand gesticht in toerismekantoor Lyon

LYON (ANP) - Bij de protesten in Frankrijk is brand gesticht bij het toerismebureau in Lyon, meldt BFMTV. De nieuwssite spreekt ook van een plundering. Gemaskerde lieden zouden de ramen ingeslagen hebben, brand veroorzaakt hebben en vervolgens naar binnen zijn gegaan.

Het gaat om een gebouw van het toerismebureau op Place Bellecour, een groot plein in het historische centrum van de stad. Op beelden van BFMTV zijn zwarte rookpluimen te zien en lijkt een groot deel van het pand in brand te staan. Inmiddels wordt iedereen opgeroepen om het centrum van Lyon te mijden.

Door heel Frankrijk zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de stijgende kosten. Het gaat om scholieren, die recent al vaker grote protesten organiseerden, maar ook om andere groepen die hun ongenoegen willen uiten. Het kwam op verschillende plekken tot geweld en botsingen met de politie, waarbij ook onder meer waterwerpers en traangas werden ingezet.