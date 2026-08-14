CLACTON (ANP/AFP) - De rechts-populistische Britse politicus Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De stemmen worden nog geteld maar de leider van Reform UK heeft naar eigen zeggen een "overtuigende en overweldigende" overwinning geboekt.

Farage stapte eerder bewust op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage nam het daardoor op tegen tientallen veelal ludieke kandidaten, onder wie de in een vuilnisbakpak rondlopende Count Binface, het alter ego van komiek Jonathan David Harvey.

De Reform-leider zei niet naar de officiële telling te gaan. Volgens hem heeft de politie hem gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Hij zei tegen aanhangers op een bijeenkomst niet "vernederd" te willen worden door "nobodies". De politie heeft nog niet op die bewering gereageerd.

Volgens Farage hebben de kiezers van Clacton met hun stem afgerekend met "het hele politieke establishment". Een officiële uitslag wordt pas later in de ochtend verwacht.