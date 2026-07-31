Nog eens duizenden mensen mogen naar huis na evacuaties Frankrijk

BORDEAUX (ANP/RTR/AFP) - In het door natuurbranden getroffen zuidwesten van Frankrijk mogen vrijdag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen inmiddels opgeheven voor 144.000 van de in totaal 220.000 geëvacueerde mensen.

De afgelopen dagen konden al steeds meer mensen terugkeren naar hun woonplaatsen ten westen en zuidwesten van Bordeaux. Vrijdag werden nog eens twaalf districten vrijgegeven.

"De situatie is stabiel", aldus regionaal bestuurder Sophie Brocas. "De weersomstandigheden waren vannacht gunstig: dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid."

Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. Een aantal EU-landen heeft geholpen met het bestrijden van het vuur. Vrijdag meldde ook Oekraïne een team van zeventig hulpverleners naar Frankrijk te sturen om te helpen. Zij zouden door hun ervaringen met Russische drone- en raketaanvallen goed voorbereid zijn op "extreem moeilijke omstandigheden".