Noord-Korea schiet reeks raketten af richting Japanse Zee

SEOUL (ANP/RTR) - Noord-Korea heeft volgens het Zuid-Koreaanse leger meer dan tien ballistische korteafstandraketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Zuid-Korea is volgens het leger "waakzaam en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord", volgens het leger.

De Noord-Koreaanse raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kortgeleden suggereerde dat er weer een dialoog zou kunnen zijn met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. In de eerste ambtstermijn van Trump ontmoette hij Kim in 2018 en in 2019.