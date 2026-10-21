Noord-Korea zegt propaganda-luidsprekers snel weer aan te zetten

PYONGYANG (ANP/AFP) - Noord-Korea is van plan om zijn luidsprekers met propaganda langs de grens met Zuid-Korea weer aan te zetten. Er zijn ook militaire eenheden in "vuurpositie" gebracht, aldus Kim Yo-jong, de machtige zus van de leider Kim Jong-un.

"Onze tactische jachtteams nemen nieuwe posities in en nog in oktober worden de luidsprekers voor psychologische oorlogsvoering tegen de ROK weer in gebruik genomen langs de hele grens", aldus Kim, verwijzend naar een gangbare afkorting voor Zuid-Korea.

In het grensgebied raakten vorige maand Zuid-Koreaanse militairen gewond door een landmijn die volgens dat land door het noorden was geplaatst. Noord-Korea ontkent dat.

Recent werden door het zuiden ook waarschuwingsschoten gelost, omdat Noord-Koreanen te dicht bij de grens zouden komen bij het versterken van de grens. Kim Jong-un beschouwt dat als een escalatie en dreigde daarom al om de luidsprekers weer aan te zetten. Die tactiek wordt door zowel het noorden als het zuiden vaker gebruikt.