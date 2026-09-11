OSLO (ANP) - De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse hof. Astrid was de oudere zus van de onlangs overleden koning Harald.

"Zijne Majesteit de Koning heeft met groot verdriet kennisgenomen van het overlijden van prinses Astrid", deelt het paleis in een verklaring. Volgens het hof is de prinses "vredig ingeslapen".

Astrid was de zus van koning Harald, die eind augustus overleed en eerder deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij zijn uitvaart.