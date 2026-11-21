WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid had zoveel haast bij het opleiden van duizenden nieuwe ICE-agenten, dat er grote tekortkomingen zijn ontstaan in de opleidingen. Dat concludeert een interne toezichthouder in een conceptrapport dat The New York Times in handen heeft.

Zo konden oud-politieagenten de opleiding soms binnen een dag digitaal afronden en was het toegestaan om het examen een onbeperkt aantal keer af te leggen, terwijl ICE-agenten eerst maar twee kansen kregen. Eén agent deed hierdoor 32 keer examen voordat hij slaagde.

Nadat de huidige minister Markwayne Mullin aantrad, heeft hij de strengere opleidingseisen hersteld voor de immigratiedienst, maar de problemen zijn volgens de toezichthouder nog niet opgelost.

De haast om extra agenten aan te nemen volgde op maandenlange druk vanuit het Witte Huis om het aantal deportaties en arrestaties op te voeren.