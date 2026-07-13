TOKIO (ANP) - Japan is bezig met het opzetten van een centrale inlichtingendienst, om staatsgeheimen en belangrijke technologieën beter te kunnen beschermen. Dat meldt The New York Times. Het land krijgt daarbij hulp van andere overheden. Volgens de krant is Japan erg kwetsbaar voor spionage.

Zo zouden er de afgelopen jaren tientallen Russische spionnen naar Japan zijn verhuisd. Rusland probeert via Japan onder meer wapenonderdelen te kopen en te verschepen om zo sancties te omzeilen. Dit zou makkelijk kunnen, omdat het Japanse inlichtingensysteem erg versnipperd is. Er wordt informatie verzameld die nauwelijks met elkaar wordt gedeeld.

De afgelopen maanden zouden onder meer de VS, Australië en Duitsland in het geheim advies hebben gegeven aan Japan voor het opzetten van een gecentraliseerde dienst. De inspanningen van premier Sanae Takaichi zijn vanwege toenemende dreigingen van onder meer China, Rusland en Noord-Korea.