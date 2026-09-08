NEW YORK (ANP) - Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september in 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat tonen volgens The New York Times documenten van in totaal 170.000 pagina's aan die het gemeentebestuur onder burgemeester Zohran Mamdani vrijgeeft.

In de maanden nadat de torens van het World Trade Center waren ingestort, werd New Yorkers regelmatig verzekerd dat het veilig was om de lucht in te ademen, maar tien maanden later vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand, schrijft de krant.

De documenten bevatten rapportages over luchtkwaliteit en vervuiling en correspondentie tussen gemeenteambtenaren. Het geheel werd opgeslagen in 68 dozen in een kantoor, meer dan twee decennia ontoegankelijk voor het publiek.

Burgemeester Zamdani heeft opdracht gegeven de rapportages openbaar te maken via een website, net nu het 25 jaar geleden is dat de aanslagen werden gepleegd.

Het gemeentebestuur is van plan nog veel meer documenten over verontreiniging door de aanslagen van 11 september te bestuderen en te publiceren.