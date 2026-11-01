KYIV (ANP/AFP) - Een officiële app die door Oekraïners wordt gebruikt om op de hoogte te blijven van dreigende Russische luchtaanvallen, is gehackt. Dat bevestigt een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht zondagavond.

Eerder zondag sprak de luchtmacht van een mogelijke hack van de app en werden gebruikers gewaarschuwd dat informatie over de dreigingsniveaus in de app mogelijk niet overeenkwam met de werkelijkheid. Zo zou de app kort een bericht hebben getoond dat er een nucleair alarm gold voor hoofdstad Kyiv.

De app wordt in het hele land gebruikt om burgers te waarschuwen voor dreigende Russische luchtaanvallen, per regio, district of plaats. Oekraïners hebben soms slechts enkele minuten om een schuilplaats op te zoeken.