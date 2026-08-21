Oekraïne: Russische drones raken grensovergang met Moldavië

TABAKY (ANP/RTR) - Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones, zeggen de Oekraïense grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden vielen, is niet duidelijk.

Het verkeer is stilgelegd bij de grensovergang bij Tabaky en wordt omgeleid naar andere grensovergangen, melden de Oekraïense autoriteiten. Die zeggen ook het Moldavische gezag op de hoogte te hebben gebracht.

In de afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië. De EU heeft die incidenten veroordeeld.