MARIOEPOL (ANP/RTR/DPA) - Oekraïne heeft afgelopen nacht meerdere faciliteiten in de haven van Marioepol aangevallen. Volgens Kyiv is het vermogen van de Russen om de haven te gebruiken in de oorlog daardoor "aanzienlijk beperkt".

Marioepol ligt in het door Rusland bezette gedeelte van de oblast Donetsk. Aan het begin van de oorlog werd er hevig gevochten om de kuststad, die daarbij deels verwoest werd. Sindsdien zijn de Russen hard bezig om de stad weer op te bouwen. Volgens Oekraïne gebruiken de Russen de haven nu voor militaire doeleinden en voor de export van Oekraïens graan.

Oekraïne viel afgelopen nacht ook andere delen van Rusland aan. Rusland zei 326 Oekraïense drones te hebben onderschept. Onder meer in de regio Vladimir, ten oosten van Moskou, werden oliefaciliteiten geraakt. Op de door Rusland geannexeerde Krim werd een geschiedenismuseum getroffen.