Oekraïne voert droneaanvallen uit op Sint-Petersburg

SINT-PETERSBURG (ANP/DPA/AFP) - Oekraïne heeft met tientallen drones de Russische stad Sint-Petersburg aangevallen. Volgens de autoriteiten werden in de omgeving drones neergehaald, maar er zijn ook doelen geraakt. Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat een olieterminal en een datacentrum werden getroffen. Oekraïense media melden aanvallen op een brug.

In de olieterminal woedt brand, zegt de gouverneur van Sint-Petersburg, Aleksandr Beglov, volgens TASS. Het datacentrum dat werd getroffen zou volgens dat persbureau van VK zijn. Dat is in Rusland een populair sociaal medium. VK zegt dat de site nog gewoon werkt.

Oekraïense media melden dat in Sint-Petersburg een brug met acht rijbanen werd geraakt. Daar is vanuit Rusland nog geen bevestiging van gekomen. Onlangs werd in Kyiv een brug aangevallen door Rusland. Die is nog dicht.

Volgens de gouverneur van de omringende regio Leningrad, Aleksandr Drozdenko, werden 126 drones neergehaald. Brokstukken zouden ook schade hebben berokkend.