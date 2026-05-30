Ongeregeldheden in Parijs rond finale Champions League

BOULOGNE-BILLANCOURT (ANP) - Rondom de finale van de Champions League tussen Paris-Saint-Germain (PSG) en Arsenal is het op meerdere plaatsen in Parijs tot schermutselingen gekomen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral rond het stadion van de Parijse club PSG in het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig en hebben agenten aanhoudingen verricht. Supporters die kennelijk het stadion binnen willen, hebben er barricades opgericht.

Dit was al voordat PSG de wedstrijd, die werd gespeeld in Boedapest, na strafschoppen won. PSG wist daarmee voor de tweede keer op rij de Champions League te winnen.

Ook in het centrum van Parijs, vooral op de Champs-Élysées en de Avenue Kléber, renden overwegend jonge mensen die onder meer met vuurwerk gooiden.