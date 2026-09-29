Ophef in Israël over rellen bij terugkeer Palestijns gezin

JERUZALEM (ANP/DPA) - Gewelddadige protesten door kolonisten hebben in Israël tot ophef geleid. Een honderdtal mensen probeerde op de Westelijke Jordaanoever te verhinderen dat een Palestijns gezin kon terugkeren naar hun woning. De Israëlische autoriteiten melden dat kolonisten met stenen gooiden en wegen blokkeerden. Drie agenten raakten gewond.

De rechtse regering reageerde daar verontwaardigd op. Premier Benjamin Netanyahu veroordeelde de "gewelddadige rellen" en minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar noemde het geweld weerzinwekkend. President Isaac Herzog sprak over een "aanval op de rechtsstaat" en zei dat de daders aangepakt moeten worden.

De onrust vond plaats bij Jalud nadat de rechter Palestijnen, die uit hun huis waren verdreven door kolonisten, in het gelijk had gesteld. Relschoppers keerden zich vervolgens tegen veiligheidstroepen die de terugkeer moesten begeleiden. Palestijnse en Israëlische media berichten dat het huis van het gezin uiteindelijk in brand is gestoken.