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Opnieuw gewonden door Russische aanvallen op Odesa

27 sep , 2:57Buitenland
anp270926004 1
ANP
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ODESA (ANP/DPA) - Bij een reeks Russische aanvallen op de Oekraïense havenstad Odesa zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Op meerdere plaatsen braken branden uit en dikke rookwolken hingen boven de stad.
Volgens gouverneur Oleh Kiper zijn woningen, een productiebedrijf en loodsen getroffen. Eerder zaterdag viel het Russische leger in Odesa ook twee keer een bouwmarkt aan.
Odesa werd deze week vaker aangevallen. Volgens de Oekraïense nieuwssite Ukrainska Pravda raakten bij een Russische aanval in de nacht van woensdag op donderdag onder meer een ziekenhuis, een school, woningen, een winkelcentrum en loodsen beschadigd. Lokale bestuurders meldden toen twee gewonden.
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