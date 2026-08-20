Oprichter omgevallen vastgoedconcern Evergrande krijgt levenslang

HONGKONG (ANP/RTR) - Een Chinese rechtbank heeft de oprichter van het omgevallen vastgoedconcern China Evergrande Group veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ook moeten al zijn persoonlijke bezittingen in beslag worden genomen, zo oordeelde de rechtbank.

Oprichter Hui Ka Yan werd aangeklaagd voor acht feiten, waaronder het verduisteren van gelden, frauduleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. In april bekende de ooit rijkste man van Azië al schuld.

Evergrande was eerder een van de grootste projectontwikkelaars van China, maar in 2021 raakte het bedrijf in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen. Daarop volgde een crisis in de vastgoedsector van het Aziatische land.