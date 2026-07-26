Oud-president Hernández weer in Honduras na gratie Trump

TEGUCIGALPA (ANP/AFP) - De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is teruggekeerd naar zijn thuisland nadat de Amerikaanse president Donald Trump hem vorig jaar gratie had verleend. Hernández landde op een vliegveld bij hoofdstad Tegucigalpa, waar hij werd opgewacht door familieleden en aanhangers.

De 57-jarige Hernández was tussen 2014 en 2022 president van het Latijns-Amerikaanse land en werd daarna uitgeleverd. Hij kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel opgelegd voor zijn betrokkenheid bij grootschalige drugssmokkel. Trump zorgde vorig jaar voor een verrassing door hem zijn straf kwijt te schelden in de periode waarin Honduras presidentsverkiezingen hield.

Hernández had in een brief aan Trump geschreven dat hij het slachtoffer was van politieke vervolging door de regering van de Democraat Joe Biden. Hij vergeleek zijn eigen lot met dat van Trump zelf. De juridische problemen van de oud-president zijn nog niet voorbij, want hij moet in eigen land voor de rechter verschijnen voor corruptie.