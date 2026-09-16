Oud-president Kosovo Thaçi schuldig aan oorlogsmisdaden

DEN HAAG (ANP) - Het Kosovotribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden in de jaren 90. Ook de drie medeverdachten werden daarvoor veroordeeld. Thaçi kreeg 25 jaar gevangenisstraf.

De 58-jarige Thaçi stond voor het tribunaal met Kadri Veseli, Rexhep Selimi en Jakup Krasniqi. Ze hadden allen hoge posities in het Bevrijdingsleger van Kosovo (UÇK). Dat pleegde misdaden tegen honderden onschuldige mensen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië, tussen 1998 en 1999, concludeert het tribunaal. Het ging om illegale aanhoudingen en detenties, mishandeling, martelingen en moord. De vier wisten van misdaden, moedigden ze aan en namen er in sommige gevallen zelf ook aan deel.

De vier gedaagden werden ook beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid, maar daar was volgens het tribunaal te weinig bewijs voor.

In Kosovo kwamen in aanloop naar de uitspraak en ook op deze woensdag grote aantallen mensen bij elkaar om de vier te steunen.