ANTALYA (ANP) - Bij de klimaattop in Antalya zijn sinds zaterdag 87 privévliegtuigen geland, meldt Oxfam Novib. Dat zijn er nu al meer dan tijdens de hele klimaattop in Brazilië vorig jaar.

De aangekomen privéjets zijn goed voor zo'n 777 ton aan CO2, aldus Oxfam. Dat is vergelijkbaar met een vlucht van drie keer de wereld rond.

Volgens de hulporganisatie Oxfam Novib zijn privévliegtuigen zeer schadelijk voor het klimaat en neemt het gebruik van dat soort toestellen de afgelopen jaren alleen maar toe. Zo'n 250.000 mensen zouden vliegen met dat soort eigen vliegtuigen, oftewel 0,003 procent van de wereldbevolking.

"Het belasten van privéjets kan jaarlijks circa 45 miljard dollar opleveren, bijna twaalf keer zoveel als rijke landen in 2025 aan VN-klimaatfondsen hebben bijgedragen", aldus Hilde Stroot, klimaatexpert van Oxfam Novib. "Het is wat Oxfam betreft de hoogste tijd om het 'de vervuiler betaalt'-principe daadwerkelijk ten uitvoer te brengen, en de grootste en rijkste vervuilers hun eerlijke aandeel te laten betalen voor hun bijdrage aan de klimaatcrisis."

Oxfam wijst erop dat de gevolgen van klimaatverandering vooral in armere landen worden gevoeld, waar de inwoners juist minder bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Volgens de organisatie stoot een persoon uit de rijkste 1 procent van de wereldbevolking 34 keer meer uit dan een gemiddeld persoon.