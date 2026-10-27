Partijleider Israëlische Ra'am noemt verwijten Netanyahu leugens

JERUZALEM (ANP/AFP) - De aantijgingen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan het adres van de Arabisch-Israëlische Ra'ampartij zijn bedoeld om rechtse kiezers naar de stembus te lokken. Dat zegt partijleider van Ra'am, Mansour Abbas. In een video noemt het kopstuk van de voor de coalitievorming mogelijk belangrijke partij Netanyahu een opruier en een leugenaar.

Netanyahu haalde dinsdag op verkiezingsdag uit naar de Arabische partijen in Israël door te stellen dat ze erop uit zijn "de verkiezingen te stelen". Dit in reactie op arrestaties in het zuiden van Israël van drie mannen die worden verdacht van verkiezingsomkoping. Volgens Netanyahu ging dat om aanhangers van Ra'am.

De opkomst bij de Israëlische parlementsverkiezingen is dinsdag ongekend hoog. Tegen 16.00 uur had al een recordaantal van 55,7 procent van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht. Omdat zowel het blok-Netanyahu als de oppositie in peilingen niet op een meerderheid leek af te stevenen, kunnen de Arabische partijen doorslaggevend blijken voor een uiteindelijke coalitie.