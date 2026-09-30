Passagiers uitgeweken flydubai-toestel vertrokken naar Tel Aviv

TABUK (ANP/AFP) - Passagiers van het flydubai-vliegtuig dat een noodlanding maakte in Saudi-Arabië zijn inmiddels met een ander vliegtuig alsnog vertrokken naar Tel Aviv. Een van de passagiers heeft dat laten weten aan persbureau AFP.

Het is niet duidelijk of alle inzittenden van het gestrande toestel zijn meegegaan met het nieuwe vliegtuig. Israëlische media schreven eerder dat sommige passagiers weigerden om in te stappen bij een vervangend toestel van flydubai. Zij zouden willen wachten op een Israëlisch vliegtuig.

De vlucht was woensdagochtend onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen er een vechtpartij uitbrak tussen de twee piloten. Volgens Israël probeerde de copiloot het toestel, met 180 Israëliërs aan boord, te laten crashen. Passagiers wisten dat samen met de andere piloot te voorkomen.