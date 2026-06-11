ARGUINEGUÍN (ANP/AFP) - Paus Leo XIV heeft het tijdens zijn bezoek aan de Canarische Eilanden opgenomen voor migranten, van wie er veel vanuit Afrika op de eilanden terechtkomen. Hij bepleit kanalen voor veilige en legale migratie.

In de haven van Arguineguín op Gran Canaria veroordeelde hij onverschilligheid tegenover de migranten. Hij heeft in de haven migranten en hulpverleners ontmoet en strooide bloemen op het zeewater om de migranten te gedenken die onderweg verdronken.

De paus zei daarbij dat "Europa niet mag wennen aan zeeën die begraafplaatsen zijn geworden. Wij kunnen niet gewend raken aan het tellen van doden, de menselijke waardigheid kent geen paspoort en gaat niet verloren bij het oversteken van een grens."

Illegale immigratie is een heet hangijzer in de Spaanse politiek. Er zijn tussen de 500.000 en 850.000 illegale immigranten in het land. Premier Pedro Sánchez is bezig er honderdduizenden aan verblijfspapieren te helpen.