Paus leidt zondag gebed, eerste publieke optreden sinds operatie

ROME (ANP/RTR/AFP) - Paus Leo XIV leidt komende zondag gewoon het traditionele angelusgebed, meldt het Vaticaan. Het wordt zijn eerste openbare optreden sinds hij dinsdag werd geopereerd om een tumor in zijn long te verwijderen.

De paus ligt nog in het ziekenhuis, maar herstelt goed. Hij zou inmiddels zelf in staat zijn om normale dagelijkse activiteiten te doen. Vrijdagochtend zijn bloedtesten gedaan en is er een röntgenfoto genomen, waaruit een "gestage verbetering" zou blijken. Het Vaticaan heeft ook de eerste foto's sinds de operatie gepubliceerd. Daar is Leo staand te zien tijdens een mis.

Eerder werd al aangekondigd dat alle audiënties tot en met 20 oktober geschrapt waren. De plannen van de paus voor daarna gaan vooralsnog gewoon door, inclusief een bezoek aan Uruguay, Argentinië en Peru. Dat staat gepland van 6 tot 17 november. De voorbereidingen voor de reis gaan door, liet het Vaticaan vrijdag weten.