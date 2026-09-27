Paus Leo belooft actie tegen misbruik kinderen door geestelijken

LOURDES (ANP/RTR) - Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldde het Vaticaan enkele uren nadat de paus de Kerk had opgeroepen haar eigen tekortkomingen te erkennen en haar "diepe wonden" te helen.

Tijdens een twee uur durende bijeenkomst met zeven slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder vier ogen met elk van de slachtoffers en hoorde hij voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de Kerk te verbeteren, aldus het Vaticaan.

Leo brengt een vierdaags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de Kerk, nadat uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen zeventig jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik door katholieke geestelijken en lekenleiders.