SHENZHEN (ANP/RTR/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin is in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) op het vliegveld in de Chinese stad Shenzhen geland, melden Russische en Chinese staatsmedia.

Poetin is in China om deel te nemen aan de APEC-top (Asia-Pacific Economic Cooperation). In de marge van de top staat donderdag een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Donald Trump gepland.

Tijdens de trilaterale ontmoeting zullen de wereldleiders naar verwachting onder meer de oorlog in Iran bespreken, meldde een Amerikaanse functionaris eerder. Volgens Beijing praten ze daarnaast over wereldvrede en het bevorderen van betrekkingen tussen de grootmachten. De oorlog in Oekraïne komt naar verwachting niet aan bod.