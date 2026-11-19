SHENZHEN (ANP/RTR/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft de Europeanen uitgenodigd om naar Moskou te komen om verder te praten over de oorlog in Oekraïne en de veiligheid van het continent. Hij zei te begrijpen dat gesprekken over de veiligheid in Europa "zinloos" zijn zonder de aanwezigheid van de Europeanen zelf, maar stemde nog niet in met hun deelname aan de volgende onderhandelingen met Oekraïne.

"De Amerikanen dringen er bij ons op aan om in te stemmen met de betrokkenheid van de Europeanen", zei Poetin na afloop van het overleg met de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping. "Wij hebben geopperd dat de Europeanen naar Moskou komen. Daarna zullen we beslissen in welke vorm de gesprekken verdergaan."

Poetin zei de Europese standpunten beter te willen begrijpen. Hij verklaarde dat Oekraïne wat hem betreft recht heeft op veiligheid, maar niet ten koste van Rusland. Elke vorm van militaire samenwerking tussen Kyiv en de Europeanen ziet hij als een "probleem".